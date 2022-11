Decide Embolo nel secondo tempo. Tra Svizzera e Camerun finisce 1-0

Finita per 1-0 a favore della Svizzera ai danni del Camerun, valida della prima partita del girone G. A segno Embolo. Primo tempi a ritmi alti ma nessuna delle due compagini trovano la via del gol. Il Camerun crea di più soprattutto grazie alla qualità del tridente composto da Mbuemo, Toko, Moting, ma attento sempre Sommer. La prima vera occasione degli svizzeri capita sulla testa di Akanji che spizza di testa dopo un corner battuto molto bene, ma la palla finisce fuori di un soffio. Nella ripresa la storia cambia, al 48′ minuto Shaqiri dalla destra mette una palla illuminante in area per Embolo, che tutto solo deve solo spingere in rete col piattone destro. L’attaccante del Monaco non esulta per rispetto del paese dove è nato, dove poi dal Camerun si è trasferito a 6 anni a Basilea. Il Camerun dopo lo svantaggio non riesce più a reagire. Vittoria fondamentale per gli elvetici che trovano i primi 3 punti del suo Mondiale.

Foto: Twitter Fifa