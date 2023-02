DEAN HUISJEN, IL DIFENSORE GOLEADOR DELLA JUVE DEL FUTURO

La Juventus Next Gen di Brambilla ha conquistato ieri la finale di Coppa Italia di Serie C eliminando in semifinale ai calci di rigore il Foggia. Una gara che si era messa in salita dopo il vantaggio della squadra ospite, considerando anche il 2-1 ottenuto all’andata dai rossoneri. La squadra bianconera non si è arresa e ha rimontato il risultato, replicando lo score dello Zaccheria e portando così la gara ai calci di rigore. A prendersi la scena è stato Dean Huijsen, difensore classe 2005 e autore di una doppietta. La prima rete è arrivata grazie ad un colpo di testa sugli sviluppi di un corner, decisamente più bella la seconda: l’olandese palla al piede è partito da metà campo fino al limite dell’area di rigore del Foggia, saltando qualsiasi avversario gli capitasse davanti, prima di scaricare un bolide di sinistro che si è infilato all’incrocio. Increduli in campo anche i suoi compagni di squadra. “Ho continuato a dribblare, poi ero vicino alla porta ed ho calciato”, le sue parole nel post partita. Un capolavoro autentico che ovviamente non è passato inosservato agli occhi della Juventus e dei suoi tifosi.

Il prossimo 15 aprile compirà 18 anni e ci sarà un nuovo contratto da firmare e scartare come regalo di compleanno. Huijsen è stato prelevato dal Malaga nell’estate del 2021, la dirigenza bianconera ha battuto la concorrenza di diversi club spagnoli, tra cui Barcellona e Real Madrid. C’è grande fiducia in casa Juventus attorno a lui. Il classe 2005, alto 1,95 cm, è un difensore roccioso ma allo stesso tempo elegante. È dotato di una grande tecnica e, come Bonucci, spesso si prende la responsabilità di calciare i rigori. L’idolo però è il connazionale de Ligt. Ha già debuttato in prima squadra nell’amichevole contro il Rijeka, Allegri lo ha aggregato più volte al gruppo durante gli allenamenti. Dean Huijsen si candida a recitare un ruolo da protagonista nella Juve che verrà.

Foto: Instagram Huijsen