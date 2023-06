De Zerbi: “Vorrei tornare in Italia, ma non so quando. Berardi? Può andare dove vuole”

A margine del Trofeo Maestrelli, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha così parlato ai media presenti, partendo dalla scuola di allenatori italiani: “La scuola italiana sforna sempre gente competente e giocare contro le italiane è molto difficile. Ogni anno ci sono giovani interessanti e in Toscana uno come Zanetti all’Empoli ha fatto benissimo. Verranno sempre fuori grandi allenatori“. E su Vincenzo Italiano: “Lui non è più emergente, è una realtà. Un allenatore arrivato dopo gli anni a Firenze e a La Spezia”.

Poi ha proseguito parlando del suo futuro: “Se tornerò in Italia? Vorrei farlo, anche se non so quando. Ma tra pochi anni perché questo lavoro è tosto. Il mio obiettivo è tornare, anche se non è una necessità perché mi voglio divertire”. E su Domenico Berardi: “Può andare dove vuole. Secondo me è stato bravo a non buttarsi, è un ragazzo intelligente e saprà la cosa migliore da fare”.

Infine, sull’imminente trasferimento di Sandro Tonali al Newcastle: “Penso che farà bene, potrà confrontarsi al massimo anche se era già al Milan. Mi è sempre piaciuto. Premier più avanti della Serie A? Bisogna capire di cosa si parla. La Premier può comprare chiunque ma a livello tattico noi siamo forse un po’ più strateghi”.

