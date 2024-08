De Zerbi: “Voglio trasmettere le mie emozioni al Marsiglia. Inizio complicato, ma non dobbiamo cercare scuse”

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brest: “Abbiamo lavorato bene, ovviamente c’è margine di miglioramento in tutto. Sarà un inizio di stagione un po’ complicato con giocatori squalificati, infortunati, una rosa non ancora al completo. Ma i giocatori a disposizione hanno qualità per fare bene. Non dobbiamo cercare scuse, dobbiamo essere all’altezza del compito. Domani voglio che i miei giocatori dimostrino di meritare di indossare questa maglia, voglio che giochino con carattere e coraggio”.

Rinnovo di Balerdi: “Questa è una notizia importante per il club ma anche per me. Stiamo cercando di costruire un OM per quest’anno ma anche per il futuro. Mi piacerebbe restare qui a lungo e per questo dobbiamo costruire un futuro con giocatori giovani e penso che Leo sia uno di questi. Per questo sarà il capitano”.

Ambizioni: “Bisogna fare le cose con ordine. Il primo passo è finire di costruire la squadra. Sono venuto qui per fare le cose per bene e seriamente ma bisogna rimanere umili. Se mi parlate di ambizione, ne ho a bizzeffe. Io voglio sognare, e ovviamente sogno di non essere secondo. Ciò che conta non sono le parole ma i fatti”.

Emozioni per l’esordio: “Sono una persona appassionata, vivo tutto al 100%. Sento tutte le emozioni. Iniziare in un altro Paese, in un altro campionato, è una sfida molto importante per me, difficile ma attraente. Sono qui perché è un club diverso dagli altri e cercherò di trasmettere le mie emozioni alla squadra, voglio che somigli a me, che trasmetta passione”.

Convocati: “Abbiamo due giocatori squalificati (Kondogbia e Brassier) e altri infortunati (Koné e Carboni). Wahi è disponibile, vedremo se giocherà titolare. Ma per il resto sono tutti a disposizione. Wahi? È qui per giocare da numero 9. Ho bisogno di conoscerlo ma ha le caratteristiche per giocare con questa squadra. Anche lui aveva molta voglia di venire qui, è un trasferimento importante”.

Foto: Instagram OM