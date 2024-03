De Zerbi: “Vogliamo battere la Roma, ma ci penseremo da lunedì”

“La concentrazione deve essere tutta sulla partita di domani, che vogliamo vincere. Alla Roma ci penseremo da lunedì e non vuol dire niente che cambierò qualcosa nella formazione titolare”. Così l’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi, parlando in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro il Fulham. Il tecnico italiano ha ben chiari gli obiettivi per la sua squadra: “Il primo è battere la Roma e andare ai quarti in Europa League. Poi in campionato vogliamo mantenerci a questi livelli, arrivare alle ultime cinque giornate di campionato in questa posizione di classifica”.

Foto: Twitter Brighton