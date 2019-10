De Zerbi: “Vittoria sofferta, spero sia la partita della svolta. Ora continuiamo così”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. Ecco le sue parole: “Non venivamo da un bel periodo, oggi abbiamo vinto questa partita soffrendo. Spero che sia il match della svolta, tutti avevano grande voglia di giocare ed è un bel segnale. Ho visto carattere e sangue e così si può fare bene, è una delle strade da seguire per tornare a fare bene. Ho la fortuna di allenare tanti giocatori di talento, le qualità cristalline di Djuricic le conosco bene perché da anni ce l’ho a disposizione. Avrei voluto che dopo lo 0-1 aumentasse ancora di più di giri, perché non è giusto che si accontenti, deve sfruttare al meglio le sue potenzialità in partite di questo tipo. Caputo l’ho lasciato fuori in favore di Defrel per il tipo di partita. Mi è pianto il cuore, perché vorrei che tutti avessero spazio. I ragazzi non devono fermarsi alle prime cose positive che fanno, devono continuare a spingere e carburare, queste cose sono da migliorare velocemente, per il bene loro, nostro e di tutto il Sassuolo. Credetemi che la fase offensiva è curata più di quella difensiva, siamo la terza squadra che tira più volte nei Top 5 campionati europei, oggi è andata meglio rispetto alle altre gare in quanto a occasioni ghiotte create. Questa vittoria non significa essere usciti dal periodo complicato, dobbiamo continuare a lavorare così”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo