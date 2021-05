De Zerbi: “Vittoria pesante. Juventus? Sfida difficile per noi e per loro”

Roberto De Zerbi ha commentato, ai microfoni di DAZN, la vittoria sul Genoa del Sassuolo. “Tre punti pesantissimi perché il Genoa è una squadra che continuava a mettere attaccanti di livello in campo, Shomurodov, Pjaca, Scamacca, hanno una squadra forte. Poi per la classifica perché oggi la Roma gioca col Crotone e noi affrontavamo il Genoa, tenere il passo sarebbe stato importante, e poi è una vittoria in più, abbiamo 56 punti, 15 vittorie, una vittoria che dà spessore alla squadra”.

Sulla prossima sfida con la Juve: “Che sia Juve, Genoa, Parma o Lazio o prima ancora Atalanta cambia poco. Sono tre punti. Ovviamente gli avversari non sono gli stessi ma non è detto che col Genoa non trovi difficoltà. Poi ovviamente la Juve ha tanti campioni e sarà una partita difficile, per noi e anche per loro”.

FOTO: Twitter Sassuolo