De Zerbi: “Tra i miei obiettivi c’è quello di tornare in Italia. Milan? Non è un club normale per me”

Alla vigilia della gara di Premier con lo Sheffield, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi è intervenuto ai microfoni di Sky Sports News, tentando di fare chiarezza su quello che sarà il suo futuro da allenatore: “So che ci sono alcune società top che mi vogliono, ne sono orgoglioso. Però sono concentrato sul Brighton, voglio dare il massimo e competere al meglio per dare soddisfazioni a questo club. Poi, non ci saranno problemi a lavorare in un’altra grande squadra nella mia carriera, per poter vincere Premier, Serie A o Bundesliga.

Tornare in Italia? La amo così come amo il calcio italiano. Uno dei miei obiettivi è tornare ad allenare in Italia, ma non so quando accadrà. Sto bene in Premier League e al Brighton, non posso che ringraziarli. Non è un problema dove lavori, ma come.

Incontrare il Milan? Non è un club normale per me, sono cresciuto in quella società. Per la mia vita sarà riconoscente al Milan. Ci sono due tre club in Europa League, vedremo il sorteggio.”

Foto: Twitter Brighton