De Zerbi: “Thiago Motta ha portato qualcosa di unico nel calcio italiano”

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportitalia alla vigilia della sfida contro la Roma, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha così risposto al paragone con Thiago Motta: “Se mi rivedo un po’ nel Bologna di Thiago Motta? No, ma Motta ha portato qualcosa di unico nel calcio italiano. Lo sto studiando tanto, mi sono fatto mandare le partite in camera tattica perché mi ha incusiosito. Abbiamo principi diversi, qualcosa in comune c’è, come il comando delle partite e il coraggio. In Italia negli ultimi anni, con Gasperini e Pioli che giocano con grande coraggio, pure nelle categorie sotto si gioca con coraggio. Il Catanzaro di Vivarini gioca un calcio vero. Si sta cambiando strada”.