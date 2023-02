De Zerbi sulla permanenza di Caicedo: “Non criticatelo, mi prendo io la responsabilità. Abbiamo bisogno di lui”

Intervenuto in conferenza stampa, Roberto De Zerbi, ha parlato anche della permanenza di Moises Caicedo al Brighton, nonostante la sua richiesta di lasciare i Seagulls dopo le offerte di Arsenal e Chelsea: “Sono sempre stato onesto e chiaro con lui, lo sarò anche stavolta. Sono davvero felice che Moises rimanga con noi fino a fine stagione. Chiedo ai nostri tifosi di supportarlo e non di criticarlo. Io gli voglio bene, così come tutte le persone che lavorano al Brighton. Non so se Moises abbia fatto degli errori o meno, ma il mercato è chiuso. I tifosi devono seguirmi, mi prendo io la responsabilità per quanto riguarda Caicedo. Credetemi… Non so se voglia andarsene in estate, io credo in Caicedo e oggi non so cosa succederà in futuro. Moises è un bravo ragazzo e io voglio difenderlo adesso, abbiamo bisogno di lui”.

