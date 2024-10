De Zerbi su Valentin Carboni: “Sono addolorato. Spero torni il prima possibile, con noi o con un altro club”

Infortunatosi gravemente al ginocchio durante il ritiro con l’Argentina, Valentin Carboni potrebbe poter tornare a giocare una partita ufficiale nella prossima stagione. Il talentuoso trequartista, è al Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto dall’Inter, ma per via del grave incidente tutti i piani potrebbero essere rimessi in discussione. In conferenza stampa, l’allenatore dei marsigliesi Roberto De Zerbi si è espresso sul calciatore.

“No, non so se potrà rientrare prima della fine della stagione. Mi dispiace per questa situazione, sono addolorato. Ha l’età di mio figlio, è un giocatore molto forte nonostante la giovane età. È arrivato infortunato dalla Copa América, con noi è partito tardi, non è riuscito a partire nel migliore dei modi, ha dovuto fermarsi per tre settimane. Poi ha risposto alle sue due convocazioni con l’Argentina e questo lo ha indebolito ulteriormente, spero che possa tornare più forte dopo l’infortunio, è un ragazzo molto forte, è stato operato oggi e spero che torni il prima possibile. Spero che torni presto da noi o da un altro club “.

Foto: Instagram Carboni