De Zerbi su Joao Pedro: “È un grande giocatore. Ma non so dirvi se è vicino”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha così parlato prima del match di campionato contro il Wolverhampton, parlando anche del possibile colpo di mercato estivo Joao Pedro dal Watford: “Joao Pedro è un grande, grande giocatore, ma non so dirvi se sia vicino a noi o meno. Di certo è un calciatore fantastico… Noi siamo una squadra davvero buona, possiamo migliorare ancora ma questo non è il momento adatto per parlare di mercato”.

Foto: Twitter Brighton