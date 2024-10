De Zerbi su Greenwood: “È un giocatore diverso dagli altri, mi aspetto ancora di più”

Domenica sera, l‘Olympique Marsiglia e il Paris Saint-Germain si incontreranno all’Orange Vélodrome per l’atteso derby. Roberto De Zerbi, tecnico dei padroni di casa, ha parlato in conferenza stampa, aprendo una parentesi sul trascinatore dei marsigliesi Mason Greenwood (6 gol e un assist in stagione ).

“Mi aspetto ancora di più da lui. È un giocatore diverso dagli altri. E’ davvero bravo, ma può essere ancora più completo, ancora più giocatore da squadra. Dovrà lavorare sulla fase senza palla. Ma è giovane, è umile, e molto disponibile. Può diventare un giocatore totale. Il mio lavoro è aiutare i giocatori a progredire”.

Foto: Instagram Marsiglia