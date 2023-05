De Zerbi su Dahoud: “Non è ufficiale, ma ne parleremo più avanti. Vorrei lavorare con lui”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha così parlato di Mahmoud Dahoud: £Lo conosco molto bene, non è ancora ufficiale ma parleremo di lui più avanti, nella prossima conferenza stampa. Non è un segreto, ci piace e vorrei lavorare con lui”. Il centrocampista tedesco potrebbe arrivare a parametro zero chiudendo dal 1° luglio il suo rapporto col Borussia Dortmund.

Foto: Instagram ufficiale Dahoud