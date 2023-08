De Zerbi su Caicedo: “Se resterà sarò contento, altrimenti troveremo un altro giocatore importante”

Nel corso dell’intervista rilasciata al canale YouTube del Brighton, Roberto De Zerbi ha parlato anche di Moises Caicedo, centrocampista ecuadoregno e pezzo pregiato della rosa che però potrebbe dire addio entro la fine di questa finestra di calciomercato: “Non so se tornerà ad allenarsi domani. Se Moises dovesse andare via troveremo un altro giocatore importante, mentre se resterà sarò contento… ma adesso non è un mio problema. Siamo il Brighton, perdere alcuni giocatori rientra nella politica del club, ma andremo comunque avanti”.

Foto: Twitter Brighton