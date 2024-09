De Zerbi: “Strasburgo più difficile del Lione. Rabiot? Sarà in panchina”

Il Marsiglia è coinvolto in una lotta all’ultimo punto per la conquista della prima posizione della classifica di Ligue 1. Fresco di una bella vittoria contro il Lione, il tecnico Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida di domenica con lo Strasburgo. L’ex Sassuolo ha voluto tenere alta l’attenzione della squadra, descrivendo la gara di domenica potenzialmente più difficoltosa di quella contro l’OL. Il tecnico italiano anticipa poi la presenza di Rabiot, che partirà dalla panchina.

Lo Strasburgo: “Credo che sia una partita più difficile rispetto al Lione perché hanno giocatori che corrono di più, hanno più intensità. Andare al Lione è sempre prestigioso, e quindi potremmo pensare che andare a Strasburgo sia meno attraente, che lo Strasburgo sia una squadra inferiore, ma non è vero. È una squadra che segna tanti gol, ha pareggiato a Lille lo scorso fine settimana, ma avrebbe davvero potuto segnare un quarto o un quinto gol. Hanno avuto delle occasioni chiare contro il portiere. Penso che sia una partita davvero difficile, ma soprattutto vogliamo vincere, dato che siamo in testa alla classifica e vogliamo restarci”.

Su Rabiot: “Sarà tra i convocati, inizierà la partita in panchina”.

Foto: Instagram OM