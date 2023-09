De Zerbi: “Sto vivendo un sogno. Sono orgoglioso di tutti, possiamo migliorare sempre di più”

L’allenatore del Brighton Roberto de Zerbi si è raccontato ai canali ufficiali del club circa il suo primo anno in Inghilterra ed i suoi risultati.

Di seguito le sue parole: “Sono molto orgoglioso di questo primo anno qui. È un’esperienza incredibile, non è ancora finita, il mio focus è ancora in questa stagione ma se ricordo il primo periodo dello scorso anno e lo comparo a quello attuale sono molto orgoglioso. La prima partita con il Liverpool, ad Anfield, è stato uno dei migliori giorni della mia carriera. Devo ringraziare il club e i tifosi, oltre ai miei giocatori e le persone che lavorano qui perché non posso dimenticare come mi hanno trattato. Non abbiamo vinto, come con il Nottingham, ma le performance sono state buone. Mi ricordo la partita con il Chelsea, abbiamo vinto segnando tanto, giocando una grande partita. La partita cruciale è stata quella in termini di risultato, ma se parliamo di mentalità penso che la partita con il City è stata la partita più importante del nostro percorso”.

Sul gruppo: “Non so se ho aiutato i giocatori o se gli ho messo più pressione, ma come allenatore devo adattarmi e trasmettere la passione con il mio comportamento e con quello che faccio. Il DNA della squadra è sempre la stesso. La mia idea di calcio è quella che credo renda più facile fare risultato, oltre a rendere felici i miei tifosi. Vogliamo giocare con coraggio, abbiamo cominciato con queste idee e poi possiamo anche perdere, ma dobbiamo farlo mostrando le nostre qualità e provando a vincere in tutte le competizioni”.

Chiosa personale: “Penso di essere un bravo allenatore, ma so che posso migliorare. Ho molta fiducia in me stesso. Non so ancora tutto quello che vorrei sapere. Il miglioramento nel calcio non è ancora finito. Sto vivendo un sogno. A volte mi chiedo se tutto quello che sta succedendo sia reale, se veramente sono in Premier League. Abbiamo vinto con il Liverpool, con lo United, con il Newcastle, sicuri non sia un sogno? È una cosa folle ma per me è bellissima”.

Foto: Twitter Brighton