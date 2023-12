De Zerbi: “Stiamo parlando del rinnovo, fondamentale fissare un obiettivo importante”

Il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa, si è così espresso a proposito del possibile rinnovo di contratto con i Seagulls: “Ne stiamo parlando. Al Brighton sto molto bene, ho un gran rapporto con il club, i giocatori e chiunque lavori per il Brighton. Al momento, però, non c’è ancora nulla di fatto”.

De Zerbi prosegue: “Di solito lavoro per essere felice. Sto molto bene qui, se gli obiettivi saranno gli stessi del club, sarà un’onore lavorare ancora per il Brighton. Non mi importa raggiungere un livello alto, per me conta lavorare seriamente con una buona squadra e dei buoni giocatori. Al contempo, la cosa fondamentale è fissare un obiettivo importante”

Foto: De Zerbi Twitter Shakhtar post Genk