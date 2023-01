Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, sembra perfettamente in linea con le dichiarazioni del suo calciatore Mac Allister. In conferenza stampa infatti, l’ex tecnico del Sassuolo si è espresso così sul futuro dell’argentino: “La cosa migliore per Alexis Mac Allister è restare al Brighton questo mese. Può essere un problema per lui essere ceduto dopo l’impresa al Mondiale”.

