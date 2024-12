De Zerbi: “Se vedo una valigia pronta prima del 22 dicembre la brucio in spogliatoio”

Presente in conferenza stampa alla vigilia della trasferta dell’OM contro il Saint-Etienne, valevole per la 14esima giornata di Ligue 1, Roberto De Zerbi ha lanciato un messaggio chiaro ai suoi giocatori “Dopo 22 dicembre tutti dovranno tornare alla Commanderie. Fino a quella data non voglio vedere valigie o zaini perché altrimenti li brucerò nello spogliatoio. Merlin? E’ più tecnico e pulito nel gioco rispetto a Garcia, mentre quest’ultimo dà qualcosa in più dal punto di vista fisico. Possiamo alternarli sulla fascia”.

Foto: Instagram Marsiglia