De Zerbi: “Se sarò felice al Brighton nessuno mi porterà via da qui, altrimenti…”

L’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi, nel corso di un evento organizzato dai Seagulls, ha parlato del suo futuro sulla panchina del club inglese, dichiarando quanto segue:

“Io sto lavorando per svegliarmi felice la mattina, non per la carriera. Se in futuro sarò felice al Brighton, nessuna squadra mi porterà via da qui. Se non sento la motivazione di lavorare e non sono felice come lo sono in questa stagione e nella scorsa, allora questo può cambiare. Se riesco a esserlo posso spingere i giocatori a fare lo stesso, altrimenti no”.

Foto: Instagram Brighton