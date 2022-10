De Zerbi: “Se la società mi ha scelto vuol dire che si aspettano di vedere giocare la squadra con la mia idea di calcio”

Dopo il buon esordio ad Anfield contro il Liverpool, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, torna sulla scelta della proprietà ricaduta su di lui e parla in conferenza stampa: “Se il proprietario e il CEO mi hanno scelto, significa che si aspettano di vedere una squadra giocare con la mia idea di calcio. Devi fare i conti con l’idea di non cambiare troppo, ma anche saper mettere in primo piano le mie idee”.

Foto: twitter Brighton