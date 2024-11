De Zerbi: “Se il problema sono io, sono pronto a lasciare. Chi indossa questa maglia deve capire il privilegio”

Dopo un avvio brillante con quattro vittorie e un pareggio nelle prime cinque giornate di Ligue 1, il Marsiglia si trova ora in una fase di difficoltà, avendo raccolto appena sei punti negli ultimi sette incontri. L’ultima battuta d’arresto è arrivata ieri in casa contro l’Auxerre. Roberto De Zerbi, allenatore della squadra, non cerca alibi e si mostra disposto a fare un passo indietro: “Se il problema sono io, sono pronto a lasciare, l’ho già comunicato al presidente Longoria. Rinuncerei anche al mio stipendio, non mi interessa altro”, ha dichiarato a RMC, sottolineando il proprio impegno e la volontà di affrontare la situazione senza giustificazioni.

Il Marsiglia ha subito due sconfitte di fila, inclusa quella contro il PSG, e ha incassato sei reti nelle ultime tre partite. Se questa crisi di risultati dovesse continuare, la squadra rischia di scivolare a nove punti di distanza dal Paris Saint-Germain, attualmente in vetta alla classifica, dopo appena undici giornate. “Quando dico di sentirmi responsabile, lo dico sul serio. Non ho intenzione di scaricare le colpe su nessuno”, ha aggiunto De Zerbi, legato al club fino al 2027. Per l’allenatore, giocare nel Marsiglia richiede non solo talento ma anche passione e gratitudine: “Chi indossa questa maglia deve capire quanto sia un privilegio rappresentare l’Olympique”.

Foto: Instagram OM