De Zerbi: “Rulli e Maupay sono giocatori chiave per noi. Non vogliamo cederli”

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, in conferenza stampa si è espresso anche sul calciomercato.

Queste le sue parole: “Rulli lo volevo davvero qui. Sta facendo una grande stagione ed è un top player per noi. Ha la personalità giusta per giocare nell’OM. È rimasto dispiaciuto per il gol subito domenica contro il Le Havre, ma è un portiere che sa leggere le situazioni e anche iniziare l’azione. Ha una presenza straordinaria in area di rigore,” ha dichiarato De Zerbi con soddisfazione”

Su Neal Maupay, arrivato in prestito dal Brighton, club che l’allenatore italiano conosce molto bene. “Maupay è il giocatore perfetto, tutti lo vorrebbero nella propria squadra. Non segna 20 gol a stagione, ma tra le reti, gli assist, la dedizione, il carattere e la leadership, è un elemento che vorrei sempre avere. Lo terrei qui fino al giorno in cui lascerò l’OM. Quando lo vedo, mi sento meglio.”

Foto: sito Marsiglia