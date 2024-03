De Zerbi: “Roma stanca dopo la Fiorentina? Non lo so, dobbiamo fare il nostro meglio. Questi giocatori andranno ricordati per quello che hanno fatto al Brighton”

A ridosso del match con la Roma, in programma domani in terra inglese alle 21 e valido per il ritorno degli ottavi di Europa League, il tecnico del Brighton Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match con i giallorossi. con lui anche l’attaccante Danny Welbeck. Di seguito le risposte del tecnico italiano alle domande della stampa presente:

Dopo Fiorentina-Roma Fabio Capello ha detto di aver visto la squadra di De Rossi un po’ stanca, questo può essere un vantaggio per il Brighton?

“Non lo so, noi dobbiamo fare il nostro meglio. So solo che noi dobbiamo giocare e prepararci nel migliore dei modi.”

Nelle ultime partite avete segnato poco, state lavorando su questo?

“È vero che nelle ultime cinque partite non abbiamo segnato molti gol, ma abbiamo anche creato molte occasioni. Il mio lavoro è concentrarmi su quello che posso fare per la squadra. Abbiamo commesso errori negli ultimi metri. Dobbiamo lavorare sul creare le occasioni. Io posso aiutare i miei giocatori a usare bene gli spazi del campo, a cercare spazi, andare tra le linee e poi andare in porta. Poi tocca a loro segnare.”

Un’eventuale rimonta sarebbe qualcosa di storico, questa è una motivazione in più?

“Io penso che in ogni caso questi giocatori andranno ricordati per quello che hanno raggiunto fin qui al Brighton. A prescindere dal risultato di domani, avranno fatto un bel lavoro. Domani dobbiamo pensare a giocare e poi vedremo”.

I tifosi ci credono, quanto è importante per lei e quanto può aiutare per domani?

“Noi dobbiamo crederci ma soprattutto andare in campo e giocare. Non importa quello che diciamo, l’importante è quello che facciamo in campo.”

