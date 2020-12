De Zerbi: “Rientrano Caputo e Defrel. Con la Fiorentina è la gara più difficile”

Il Sassuolo sfiderà una Fiorentina in grande crisi al Franchi in questo turno infrasettimanale. A parlare in conferenza stampa, il tecnico Roberto De Zerbi che ha presentato la gara: “Non sono tanto concentrato sui punti che abbiamo fatto ma sul tornare a essere tutti in forma, cosa che non siamo e credo che dobbiamo convivere con questo ancora un pò. Questo è il chiodo fisso che ho, sono soddisfatto della classifica, dal livello di maturità della squadra in tante situazioni però non siamo completamente soddisfatti, dobbiamo tornare a essere quelli giusti, che giocano, che creano tante occasioni, che creano tanti giocatori tra le linee, quelli che cercano l’uno contro uno, e dobbiamo cercarlo oggi ancora di più perché la classifica ci sorride, senza farci distrarre da altro”.

La vittoria col Benevento: “La gara col Benevento si deve dividere in due, primo e secondo tempo: i dati dimostrano che nel primo tempo abbiamo giocato noi e il Benevento è ripartito 3-4 volte, lo dimostrano i dati del possesso palla, di quanto siamo stati nella metà campo avversaria. Nel secondo tempo abbiamo sofferto più del lecito. Non meritavamo di vincere, questo è poco ma sicuro. La partita con la Roma uguale: nel primo tempo abbiamo fatto noi la gara, abbiamo tirato più in porta, nel secondo invece non meritavamo di vincere e meritava più la Roma, le partite però durano 90 minuti e bisogna giudicarle in maniera oggettiva”.

Sulla Fiorentina: “La gara più difficile in questo momento, se pensassimo il contrario domani perderemo. L’ho già detto alla squadra e lo dirò ancora. Si sono create le condizioni per aspettarsi una reazione della Fiorentina che ha giocatori forti. Noi questo dobbiamo saperlo e dobbiamo prepararla come se giocassimo come la prima in classifica, altrimenti saranno problemi grossi, avremo già dei problemi e non dobbiamo aumentarli perché togliamo qualcosa e questo è un altro passaggio di maturità della squadra, la svolta mentale a volte ce l’hai e a volte torni indietro e per non tornare indietro dobbiamo preparare la gara come se giocassimo con la prima”

Sui rientri: “Rientra Caputo, rientra Defrel, rientra Chiriches, non so se dall’inizio o a gara in corso ma saranno convocati, li ho visti bene e li ho visti bene di salute. E’ una notizia importantissima per noi, siamo tutti a parte Filippo Romagna e Ricci che si è fatto male la settimana scorsa”.

Foto: Youtube Sassuolo