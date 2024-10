De Zerbi: “Rabiot sta bene e partirà titolare domenica”

Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Montpellier. Il tecnico italiano ha subito riservato un pensiero ai tre tifosi del Foggia morti in un incidente di ritorno dalla trasferta di Potenza: “Voglio rivolgere un pensiero a tre tifosi del Foggia, la mia ex società, morti in un incidente stradale mentre tornavano da una trasferta. Ragazzi giovani perché avevano 13, 17 e 21 anni. Sono rimasto molto colpito e penso al mio ex club e alle famiglie o ai cari di questi tifosi”.

Su Rabiot: “Sta bene e domenica partirà titolare. Volevamo fargli recuperare una buona condizione fisica, sono molto contento di lui. È un ragazzo umile e disponibile, voleva venire qui ed è un giocatore che può fare la differenza. È un giocatore di ottimo livello, sono orgoglioso di averlo qui. È un centrocampista che sa inserirsi tra le linee e che si trova spesso al tiro. Cercheremo di rispettare le sue qualità”.

Foto: Instagram Marsiglia