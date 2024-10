De Zerbi può contare su Rabiot: “Sempre meglio averlo in squadra che come avversario”

Domenica sera, l‘Olympique Marsiglia ospita il Paris Saint-Germain per la nona giornata di Ligue 1. Sfida fondamentale, sia per la classifica che per l’importanza storica del match, in cui ci sarà anche Adrien Rabiot. Il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato del francese in conferenza stampa.

“ Ha fatto bene a scegliere l’OM, ​​ovviamente. È sempre meglio avere un giocatore come Adrien Rabiot in squadra, non come avversario. Ha 30 anni, sa giocare questo tipo di partite. Mi piace avere giocatori motivati, che abbiano un po’ il sangue caldo “.

Foto: Instagram Marsiglia