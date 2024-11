De Zerbi pretende un Mason Greenwood impeccabile

Che Roberto De Zerbi nutra una stima sconfinata per Mason Greenwood, è un dato di fatto. Grazie al lavoro tecnico e mentale dedicatogli dall’allenatore italiano, l’ex stella dello United si sta imponendo come uno dei giocatori maggiormente impattanti della Ligue 1. Sei gol e un assist in 9 partite, numeri importanti che ci parlano di un attaccante in ottima salute. Ma De Zerbi è un perfezionista, e dai calciatori superiori pretende sforzi e impegno superiori. Contro il PSG, l’inglese ha deluso le aspettative del tecnico, tanto da costringerlo al cambio nell’intervallo. Il tecnico ha spiegato poi in conferenza i motivi della sostituzione: “Mason ha fatto delle cose molto buone all’OM, ​​ma a volte è interrotto da pause. Siamo consapevoli che quando si costruisce ci vuole tempo”. Secondo fonti francesi, dopo l’opaca prestazione contro i parigini, De Zerbi ha sottoposto l’attaccante a diverse sessioni video speciali, durante le quali gli ha mostrato i suoi difetti e lo ha catechizzato sulle sue scelte troppo individualiste, oltre che sullo scarso apporto difensivo. Questa sera, contro il Nantes, potremmo quindi vedere un Greenwood differente, più incisivo e dedito alla causa.

Foto: Instagram Marsiglia