De Zerbi polemico: “Era rigore, Irrati non mi piace come arbitro”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dopo il ko con l’Inter ai microfoni di DAZN, soffermandosi sull’episodio del secondo gol nerazzurro: “Per me è rigore, ma sento dire che è caduto con le ginocchia, Raspadori cerca di non cadere, ma se tiri quello è un movimento innaturale. Irrati non mi piace come arbitro, come non mi piacciono alcuni giocatori non mi piacciono alcuni arbitri”.

Foto: Twitter Sassuolo