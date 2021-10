De Zerbi, polemica con il giornalista spagnolo: “Il gol di Mbappè non ti è piaciuto?”

In conferenza stampa, al termine della gara persa per 5-0 contro il Real Madrid a Kiev, Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar, ha polemizzato con un giornalista spagnolo.

La polemica nasce sul fatto che un gol del Real, che chiude la gara, sia in fuorigioco, simile al gol di Mbappé nella finale di Nations League che in Spagna hanno criticato aspramente.

Si è parlato della regola non giusta, da cambiare, con il giornalista spagnolo che incalzava De Zerbi. Il tecnico italiano ha quindi detto: “Premetto il fatto che il Real Madrid quando fa il Real Madrid non ce n’è per nessuno in Europa, a te (rivolto al giornalista), il gol di Mbappé non ti piaciuto eh?”.

Il giornalista si è zittito riconoscendo le ragioni del tecnico.

Foto: Twitter Shakhtar