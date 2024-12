De Zerbi: “Pogba è un campione ma non ne abbiamo mai parlato”

Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato nella conferenza stampa odierna in merito alla chance del suo club di ingaggiare Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus.

Queste le sue parole: “Vorrei che avessimo solo campioni nella squadra. Pogba è un campione, al di là del fatto che abbia giocato poco negli ultimi anni. Ma onestamente non ne abbiamo mai parlato nelle nostre riunioni, non c’è mai stata apertura su questo argomento. A gennaio dobbiamo soprattutto trovare giocatori per le necessità che abbiamo”.

Foto: sito Juve