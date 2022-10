De Zerbi, ottima la prima: triplo Trossard, 3-3 Brighton a Liverpool

Roberto De Zerbi e un impatto subito convincente in Premier, ben oltre il 3-3 che il Brighton è riuscito a imporre ad Anfiled contro il Liverpool di Klopp. Tripletta di Trossard per conquistare il pareggio all’83’ dopo che il Liverpool era riuscito a ribaltare. Il Brighton si era portato sul 2-0 tra il 4’ e il 18’ con Trossard scatenato e lampi di gioco spettacolare. Il Liverpool ha reagito, ha accorciato con Firmino al 36’, lo stesso brasiliano ha pareggiato al 9’ del secondo tempo con una conclusione di sinistro. Il sorpasso Liverpool al 18’ grazie a uno sfortunato autogol di Webster, ma il Brighton ha continuato a giocare con naturalezza, ha esaltato Alisson su un tiro a botta sicura di Welbeck, ma ha raggiunto il pari nel finale. E De Zerbi non avrebbe potuto immaginare un debutto migliore in Premier.

Foto: twitter Brighton