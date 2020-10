De Zerbi: “Oggi non abbiamo rubato niente, non siamo ancora brillanti nel gioco”

Il tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del pareggio contro il Torino in una gara apertissima fino al 90′. Queste le parole di Roberto De Zerbi sul 3-3 finale: “Oggi ci sono degli aspetti positivi e altri da sistemare, non siamo ancora brillanti nel gioco. L’ho detto a Bologna e lo dico anche oggi. Per me non abbiamo rubato niente, la partita l’abbiamo fatta sempre noi perché non molliamo mai. Avere un carattere così vuol dire credere nel gruppo. Oggi sentivamo un po’ la pressione della classifica e perciò non eravamo sciolti. Penso sia una cosa normale, ieri parlavo di non avere ansia e questo credo sia il passaggio che deve avere una squadra come la nostra che deve sognare. Marlon? Non è ancora al top, troverà il suo spazio. Secondo me è uno dei difensori più forti di tutto il nostro campionato, come qualità e potenziale. Panchina per Muldur? La scelta è stata dettata dalle condizioni fisiche, Lopez invece mi è piaciuto ma ha perso qualche pallone di troppo.”

Foto: twitter Sassuolo