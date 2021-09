De Zerbi: “Oggi l’Inter era diversa rispetto al solito. Merito della mia squadra”

Roberto De Zerbi, tecnico dello Shakhtar Donetsk, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo lo 0-0 con l’Inter: “Per me abbiamo fatto una grande partita. Qualche occasione l’Inter ce l’ha avuta su calcio piazzato e su tiro da fuori di Correa però anche noi abbiamo avuto occasioni importanti”.

Traoré come sta?

“Male. E’ un brutto infortunio, speriamo che non sia brutto come sembra”.

Hai detto che questa Inter, come mentalità, è ancora più forte. Oggi lo confermi?

“Confermo. E confermo anche che anche la mia squadra ha fatto una grande grande partita. L’Inter in Italia ha una media di tre gol a partita e ha incontrato anche squadre forti. Oggi l’ho vista diversa rispetto al campionato, vuol dire che il merito è stato della mia squadra”.