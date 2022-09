De Zerbi nuovo allenatore del Brighton: ci sono gli accordi. È ufficiale

Roberto De Zerbi è il nuovo allenatore del Brighton, ci sono tutti gli accordi. Una notizia anticipata da Michele Criscitiello per Sportitalia lo scorso 8 settembre, un’autentica sorpresa. I discorsi sono andati avanti proficuamente nelle ultime 48 ore. De Zerbi prende il posto di Potter, ingaggiato dal Chelsea al posto di Tuchel, e sbarca in Premier League con grandi ambizioni. Avrà un contratto lungo, scadenza 2026, per una nuova e importante esperienza.

We are delighted to confirm the appointment of Roberto De Zerbi as the club’s new head coach! 🤝 pic.twitter.com/tNoNZfFaxQ

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) September 18, 2022