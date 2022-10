De Zerbi: “Non sono un giornalista, faccio l’allenatore e devo analizzare tutti i novanta minuti”

Nuovamente tempo di Premier League, anche durante la settimana, e per il Brighton di De Zerbi stavolta c’è l’ostacolo Nottingham Forest. Un match da vincere per regalare la prima gioia al tecnico italiano, lo stesso che ha presentato la sfida: “Penso che nelle ultime 3 gare meritavamo più punti, siamo stati sfortunati. Ora ci concentriamo sulla gara di domani. Se avessimo vinto col Brentford guarderemmo le cose in modo differente; non sono un giornalista, faccio l’allenatore e devo analizzare tutti i 90′ per capire cosa abbiamo fatto bene e cosa abbiamo fatto male. Proveremo a vincere e a giocare meglio ma non posso criticare i miei giocatori perché contro Brentford e Tottenham abbiamo giocato bene”.

Foto: twitter Brighton