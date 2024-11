De Zerbi: “Non sono fuggito da Donetsk quando sono arrivate le bombe, non lo farò nemmeno qui”

Alla vigilia della partita tra Marsiglia e Lens, in programma sabato alle 17:00, l’allenatore Roberto De Zerbi è tornato a parlare in conferenza stampa, affrontando soprattutto il suo sfogo successivo alla sconfitta per 1-3 contro l’Auxerre, avvenuta prima della pausa Nazionali.

Di seguito le parole del tecnico dell’OM:

“Non sono né ottimista né pessimista, sono realista. Penso che giocheremo una partita difficile, possiamo fare meglio che a Nantes e Montpellier. La partita contro il Lens sarà difficile ma abbiamo le qualità per fare una buona gara. Quando dico questo, non mi riferisco al fatto di giocare una partita come l’Auxerre in casa. Questa squadra ha le qualità per giocare meglio, in casa ovviamente, ma anche in trasferta”. Ha poi successivamente aggiunto: “Dovevamo lavorare soprattutto sull’intensità e poco sul lavoro tattico. Partiamo con la certezza di avere una squadra forte, anche se sappiamo cosa dobbiamo fare per progredire. Non accetto un risultato come quello contro l’Auxerre. Non ho usato parole forti ma mi sono semplicemente preso la responsabilità. Non sono fuggito da Shakhtyor Donetsk quando Putin ha bombardato Kiev, in Ucraina, quindi non lo farò nemmeno qui”.

