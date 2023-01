Continua a stupire il Brighton di Roberto De Zerbi, I Seagulls si sono imposti in FA Cup per 2-1 sui campioni in carica del Liverpool nel match dei sedicesimi di finale. Vantaggio Reds alla mezz’ora con Elliott, ma è immediata la risposta di Dunk. Il gol partita è stato segnato in pieno recupero, al 92′, dal giapponese Mitoma.