De Zerbi: “Non mi piace l’80% degli arbitri inglesi. L’Inghilterra è l’unico paese dove il VAR non dà certezze”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con lo Sheffield, il tecnico del Brighton, Roberto De Zerbi, ha espresso la sua opinione sugli arbitri in Inghilterra: “Se vedo le nuove regole l’espulsione è giusta, ma sono stato calciatore e la dinamica di campo non era da rosso. Dobbiamo accettarlo. Sono onesto e chiaro, non mi piace l’80% degli arbitri inglesi. Non è un’opinione nuova, non mi piace il loro comportamento in campo. L’Inghilterra è l’unico paese dove quando c’è il Var non sei sicuro che sia la decisione giusta”.

Foto: Twitter Brighton