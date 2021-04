De Zerbi: “Non guardo più i rigori dai tempi del Foggia. Berardi? Un fuoriclasse”

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato a Sky Sport la vittoria sulla Fiorentina.

Queste le sue parole: “Potevamo fare qualcosa di più sia nel primo che nel secondo tempo, ma non è una critica ai miei giocatori. Li vedo belli e forti, e penso in maniera convinta che si potesse fare di più oggi e nelle trentuno partite fin qui. I rigori a Foggia mi hanno fatto troppo male e non li guardo più, ma Berardi è il nostro fuoriclasse. Ha raggiunto una convinzione e consapevolezza che sposta in ogni partita, e anche in Nazionale”.

Chi ha più chance di rimanere tra lei e Berardi?

“Non so… Lui credo sia pronto già da un po’ per giocare in qualsiasi squadra da protagonista, non so cosa deciderà nel suo futuro”.

Vorrà fare altri 100 gol col Sassuolo?

“Sia io che lui come prima cosa cerchiamo di divertirci. Non credo che un giorno non prenda in considerazione l’ipotesi di andare via, per continuare sul percorso che sta facendo, da professionista. Io uguale. Ci divertiamo molto… Ha 101 gol, qualcosa già l’ha dimostrato. Riuscire a farcela in un grande club non dipenderebbe solo da lui ma anche se venisse messo o meno nelle condizioni di poter fare come qua a Sassuolo. Bisogna sapergli dare il valore giusto”.

Sul futuro:“Siamo partiti anche quest’anno per abbattere il muro, che però sono le prime sette, difficili da scavalcare. Non metto le mie ambizioni davanti a tutto, per me può essere stimolante pure ripartire con un progetto nuovo e puntare alla salvezza più in là del girone d’andata, ma serve capire se sono la persona giusta nel posto giusto dopo tre anni. Ne trovate pochissimi di allenatori nella stessa squadra di metà classifica per più di tre anni, e un motivo ci sarà. Con Carnevali abbiamo parlato, e non è un amministratore delegato ma un mio amico. Cercheremo la decisione giusta per tutti, me e il club”.

Foto: Twitter Sassuolo