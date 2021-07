De Zerbi: “Non cercherò di rendere lo Shakhtar simile al Sassuolo, ci sono troppe differenze”

Roberto De Zerbi ha parlato della sua esperienza al Sassuolo ai canali ufficiali dello Shakhtar, e delle possibilità di portare delle similitudini nel modello di gioco anche in Ucraina: “Ogni squadra ha le sue sfumature, i suoi giocatori ed è molto difficile ripetere la stessa cosa in squadre diverse. E non farò dello Shakhtar il Sassuolo, perché ci sono giocatori diversi, culture diverse, filosofie diverse, il campionato italiano e il campionato ucraino sono diversi. Certo, è difficile mantenere una filosofia di gioco, ma devi capire dove lavori e adattarti”.