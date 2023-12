De Zerbi: “Non avremo Ansu Fati per tre mesi”

Ansu Fati è arrivato al Brighton in estate in prestito secco dal Barcellona e ha raccolto fin qui 14 presenze, segnando 4 reti. Fati ha saltato le ultime 3 partite tra Premier League ed Europa League. La sua ultima apparizione risale al 25 novembre dove Fati partì titolare contro il Nottingham Forest, uscendo per infortunio dopo 21 minuti. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dei Seagulls, Roberto De Zerbi, ha così parlato dell’infortunio dello spagnolo: “La notizia è che Ansu Fati penso abbia bisogno di tre mesi per recuperare dall’infortunio. È una brutta notizia per noi perché stava giocando meglio e stava comprendendo meglio l’idea di gioco. Mi dispiace per lui e per la squadra“.

Foto: Twitter Brighton