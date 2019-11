De Zerbi: “Nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta. Non siamo furbi”

L’allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha commentato così la sconfitta contro la Lazio: ”Abbiamo cercato di giocare per arrivare al tiro in porta e per arrivare a questo devi smarcarti e secondo me è mancato questo ma nel secondo tempo la squadra mi è piaciuta, forse una delle migliori a livello di qualità di gioco, è chiaro che si può fare meglio”. Sull’ingresso di Kyriakopoulos al posto di Djuricic:” E’ stata una scelta un po’ obbligata perché Locatelli ha giocato con l’Under 21, Djuricic non ha ancora i 90 minuti e mettere in quel momento subito Raspadori che era l’unico attaccante che avevo, l’avrei messo a tutta fascia, non era il suo ruolo e ho dovuto cambiare disposizione tattica per mettere i giocatori nelle loro posizioni ideali. Il sistema di gioco mi interessa poco, ho messo i 3 difensori per avere la superiorità con le punte della Lazio, Kyriakopoulos e Toljan attaccando Lazzari e Lukaku ma nonostante quello non ho visto grandi occasioni della Lazio, la Lazio ha preso un po’ più campo”. Su Locatelli: “Come detto, era stanco. Portare Bourabia o Duncan come esterni sarebbe stato un errore. Cambiare voleva dire liberare Lazzari e Lukaku, la soluzione più consona alle caratteristiche dei giocatori che avevo a disposizione secondo me era la più giusta”. Sul gol laziale dell’ 1-2: ”Noi non siamo una squadra furba, sgamata, abbiamo altre qualità”.

Foto: Profilo Twitter Sassuolo