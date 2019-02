De Zerbi: “La reazione c’è stata, ma l’arbitraggio non è stato equo. Su Babacar…”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato così dopo il pareggio interno ottenuto al Mapei Stadium contro la Spal: “Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, senza dare possibilità a loro di tirare in porta. Nel secondo tempo nonostante l’1-1 non abbiamo subito azioni molto pericolose, se non il corner. La reazione ad Empoli a mio avviso c’è stata. Odgaard? L’ho visto bene in settimana e meglio di Babacar, quindi ho messo lui. Non cambio giudizio su Babacar, ma lo voglio più simile a me. Lo aspetto, lo coccolo, ma lui deve anche venirmi incontro. L’espulsione di Duncan? Sono falli di gioco, due interventi in ritardo, non è colpa del carattere di Duncan se è stato espulso. Arbitraggio? Io dico solo una cosa, non mi è piaciuto tutto il casino che è stato fatto a Ferrara la settimana scorsa. Chiaro però che vivere una settimana piena di polemiche rischia di non farti arbitrare serenamente. Alcune decisioni non mi sono piaciute, sia nel gol annullato, nel rigore assegnato, che nella generale direzione non equa. Questa è l’impressione che ho avuto”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo