De Zerbi: “La partita di oggi mi infastidisce, solo Berardi si è preso la responsabilità di calciare”

Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha commentato così a Sky Sport la sconfitta del Sassuolo alla Dacia Arena contro l’Udinese: “E’ stata una partita simile alle altre, non ho ancora parlato ai giocatori e non voglio andare oltre. Mi da fastidio la partita di oggi, tutto il gioco è finalizzato per poi andare a calciare ma non ci siamo mai presi la responsabilità di farlo tranne Berardi. Traoré e Raspadori hanno la qualità per provarci. Abbiamo fatto troppo poco nel primo tempo, poi siamo stati più arrembanti ma non è andata”.

Foto: Twitter Sassuolo