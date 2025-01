De Zerbi: “Koné partirà, non mi ha dimostrato di poter far parte del progetto”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Marsiglia Roberto De Zerbi ha parlato di Ismael Koné, classe 2002 giunto nel club la scorsa estate dal Watford. Il giocatore è ufficialmente fuori dal progetto, come svelato dallo stesso De Zerbi. Queste le dichiarazioni.

“Kone partirà, ecco perché era inutile che si allenasse con noi. È una scelta del club. Volevamo questo giocatore, è fortissimo, è un bravo ragazzo, ma conosciamo i nostri obiettivi. Sappiamo quale squadra vogliamo. Ho in mente quello che voglio. In questi mesi non mi ha dimostrato di poter far parte di questo progetto. Ha molta concorrenza. Stiamo costruendo una squadra sempre più forte ” .

Foto: Instagram Marsiglia