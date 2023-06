De Zerbi: “Amo l’Italia ma ora sto benissimo al Brighton”

Ospite della Bobo TV, Roberto De Zerbi ha parlato del suo rapporto con l’Italia e col Brighton, la squadra con cui si è messo in mostra nell’ultima Premiership: “Io amo l’Italia, il nostro calcio. Sono italiano, ma adesso sto bene in Inghilterra, non ho mai avuto dubbi sul Brighton. Vado d’accordissimo con tutti, non c’è squadra che possa farmi cambiare idea, ho preso un impegno. Spero di tornare in Italia, se ne avrò la possibilità. Ma mi piace lavorare all’estero: le emozioni che sto vivendo in Inghilterra, gli stadi… Poi sto migliorando con la lingua, conosco meglio il loro calcio. Diventi padrone del campionato quando superi le 100 partite”. Si è espresso anche sull’Inter e sull’ultima finale di Champions: “Credo che abbia fatto una partita in fase difensiva perfetta, poi ha attaccato anche. È difficile per tutti quando trovi così pochi spazi. Il City è arrivato già stanco alla partita contro lo United, non ha giocato bene sicuramente. Stones va laterale a Rodri, in questa partita non l’ha fatto, si è alzato e ha messo Gundogan dietro Brozovic. Portare Stones lì era proprio per allargare lo spazio a Haaland. De Bruyne ha giocato ha sinistra per far venire fuori Darmian. Lì c’è stato secondo me il problema, davanti c’era poco spazio per servire. L’Inter è un’altra grande squadra, ha giocato una buonissima partita. Poi ha attaccato poco ma ha avuto comunque tante occasioni, parliamo di Haaland ma come seconda punta se vuoi giocare a due non ne trovi tagli migliori di Lautaro Martinez. Guardiola ha detto infatti che si aspettava di trovarli più bassi”.

Fonte Foto: Twitter Brighton