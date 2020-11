De Zerbi: “Il calcio è un circo, i complimenti di oggi saranno le critiche di domani”

Roberto De Zerbi ha parlato a Sassuolo Channel in vista del match con l’Hellas Verona di domani:

“Mi aspetto di vedere il gusto di giocare con il sangue agli occhi perché questa è una partita in cui se non hai il sangue agli occhi vai in difficoltà. Il Verona sta facendo meglio di tutti in questo anno e mezzo, hanno un’identità forte e sono sempre difficili da affrontare. L’anno scorso abbiamo fatto 4 punti ed è stato difficile, lo sarà anche per loro.

Com’è stata la settimana? Una settimana particolare come lo è tutto il periodo. Prepariamo la partita in 2 giorni, altre squadre hanno infortunati e positivi al Covid, non ci lamentiamo.

Noi abbiamo fuori Caputo, Pegolo e Defrel. Recuperiamo Toljan, Haraslin e Ricci e tutti gli altri sono a disposizione e stanno bene.

I complimenti? Ho più di 40 anni e so che i complimenti di oggi sono tutte critiche al quadrato domani perché più complimenti hai e più la critica è aspra. Capiterà che ci saranno dei momenti difficili ma così come arriveranno le critiche arriveranno i complimenti quando torneremo a far bene ma non dobbiamo aver paura di questo, il calcio è un circo che cambia, sposta i giudizi dall’oggi al domani, ti mette delle etichette che poi il giorno successivo vengono tolte, poi le riattaccano e facendo parte di questo mondo bisogna saper dare il giusto peso a tutto”.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo