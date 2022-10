De Zerbi: “I punti sono pochi ma non ho paura, ho vissuto la guerra in Ucraina “

Il Brighton di Roberto De Zerbi fa fatica a ingranare: zero vittorie in quattro partite, un solo punto raccolto contro il Nottingham Forrest e Seagulls a secco di gol da tre partite. Intervenuto in conferenza stampa, De Zerbi ha così parlato del suo inizio di avventura in Inghilterra: “La prestazione è stata ottima, mi dispiace per il risultato. So che i punti ottenuti finora sono pochi, ma non ho paura: ho vissuto la guerra in Ucraina”.

Foto: Twitter Brighton